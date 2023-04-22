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Посол України заявив, що Путін боїться їхати в Туреччину

22 квітня 2023 20:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Посол України заявив, що Путін боїться їхати в Туреччину
Надзвичайний і Повноважний Посол України у Туреччині Василь Боднар. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 22 квітня, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що Путін перелякана людина. Навіть боїться їхати у Туреччину.

Про це інформує Посол України у Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону.

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Путін боїться їхати в Туреччину

В ефірі телемарафону Посол України у Туреччині Василь Боднар розповів про те, яким був Путін на початку його політичної кар'єри. Зараз він інакший і переляканий не менш ніж тоді.

"Я пам‘ятаю, коли путін починав свою кар‘єру. Це був переляканий "сірий чоловічок", який читав все з паперу. Зараз він виріс і вважає, що крутий та може нападати на чужі країни. Але насправді це перелякана людина, яка боїться за своє життя більше, ніж за долю своєї країни", — заявив Посол України у Туреччині Василь Боднар. 

Нагадаємо, що у Брюсселі та серед країн G7 спостерігається прагнення створення гібридного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час агресії проти України. DW повідомляє з посиланням на посадовця, що найбільш реалістичним варіантом є міжнародний трибунал, який ґрунтується на українській юрисдикції.

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