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Чому Туреччина не запроваджує санкції проти РФ: відповідь МЗС країни

21 квітня 2023 03:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чому Туреччина не запроваджує санкції проти РФ: відповідь МЗС країни
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У питанні запровадження санкцій проти Росії Анкара послуговуватиметься лише національними інтересами. 

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Пише видання DHA.  

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"Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації? Ми не поступаємося своїми принципами заради того, щоб привабити туристів і продати товари", — пояснив Чавушоглу.

Очільник турецького МЗС підкреслив, що Анкара виконуватиме санкції, запроваджені в межах ООН, але "якщо я буду виконувати санкції, які кожен накладає на когось виправдано чи невиправдано на свою голову, якщо я відмовлюся від своєї принципової політики на користь когось, я ризикую інтересами моєї країни".

Водночас він наголосив, що Туреччина називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну війною, виконує положення конвенції про режим судноплавства в Чорному морі та підтримує територіальну цілісність України.

"Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?" — завершив він.

Нагадаємо, Державний департамент США повідомив Конгрес про схвалення продажу Туреччині обладнання для модернізації винищувачів F-16. Зокрема, йдеться про радари та авіоніку.

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