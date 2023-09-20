"Це не на нашу адресу": у Польщі відреагували на слова Зеленського про зернову кризу

Речник польського уряду Пьотр Мюллер. Фото: RMF FM

У Польщі сподіваються, що слова українського Президента Володимира Зеленського про те, що у ситуації з зерном дехто в Європі "допомагає готувати сцену для московського актора", не на її адресу. Польський уряд діє у цій ситуації "продумано".

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі RMF FM.

Читайте також:

Реакція Польщі на слова Зеленського

"Сподіваюся, що ці слова не стосуються Польщі. Назва нашої країни там не згадувалася, тому я не хотів би їх так сприймати", — сказав Мюллер.

Речник наголосив, що від початку війни в Україні Польща поводилися так, щоб зберегти безпеку Європи, України, але також і в своїй країні. Він додав, що у подібних ситуаціях завжди потрібні холоднокровні заяви.

"Ми продумано надаємо військову допомогу Україні. Але в економічних і аграрних питаннях ми повинні відстоювати польські інтереси", — підсумував Мюллер.

Що передувало

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи Україна працювала над пошуком нових шляхів вивезення своєї продукції та збереженням сухопутних експортних маршрутів. Проте "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер".

"Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора", — сказав Зеленський.

Конкретних країн у своїй промові глава держави не назвав, але ймовірно йдеться про Польщу, Угорщину та Словаччину, які нещодавно запровадили обмеження на імпорт української сільгосппродукції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Євросоюз зосереджений на тому, щоб запровадити нову систему імпорту зерна. Також Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після їхніх ембарго на імпорт зерна з України.

А вже 19 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

Однак в Польщі заявили, що не бояться покарань за блокаду українського агроімпорту.