"Это не в наш адрес": в Польше отреагировали на слова Зеленского о зерновом кризисе

Спикер польского правительства Петр Мюллер. Фото: RMF FM

В Польше надеются, что слова украинского Президента Владимира Зеленского о том, что в ситуации с зерном некоторые в Европе "помогают готовить сцену для московского актера", не в ее адрес. Польское правительство действует в этой ситуации "продуманно".

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер в эфире RMF FM.

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"Надеюсь, что эти слова не касаются Польши. Название нашей страны там не упоминалось, поэтому я бы не хотел их так воспринимать", — сказал Мюллер.

Спикер подчеркнул, что с начала войны в Украине Польша вела себя так, чтобы сохранить безопасность Европы, Украины, но также и в своей стране. Он добавил, что в подобных ситуациях всегда нужны хладнокровные заявления.

"Мы продуманно оказываем военную помощь Украине. Но в экономических и аграрных вопросах мы должны отстаивать польские интересы", — подытожил Мюллер.

Что предшествовало

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что после выхода России по Черноморской зерновой инициативе Украина работала над поиском новых путей вывоза своей продукции и сохранением сухопутных экспортных маршрутов. Однако "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер".

"Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера", — сказал Зеленский.

Конкретных стран в своей речи глава государства не назвал, но, вероятно, речь идет о Польше, Венгрии и Словакии, которые недавно ввели ограничения на импорт украинской сельхозпродукции.

Напомним, недавно мы писали, что Евросоюз сосредоточен на том, чтобы внедрить новую систему импорта зерна. Также Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после эмбарго на импорт зерна из Украины.

А уже 19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.

Однако в Польше заявили, что не боятся наказания за блокаду украинского агроимпорта.