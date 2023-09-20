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Президент України зустрівся з Генеральним секретарем ООН: докладніше

20 вересня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Президент України зустрівся з Генеральним секретарем ООН: докладніше
Президент України зустрівся з Генеральним секретарем ООН. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Нью-Йорку під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Повідомляється, що сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Президент також подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту.

До того ж Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН до використання державою-агресором іранських безпілотників для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України.

"Глава держави подякував ООН за зусилля з мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на подальшу активну допомогу з боку Організації в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері", — йдеться в повідмленні Офісу Президента України. 

Нагадаємо, у США Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Володимир Зеленський поінформував Президента Європейської ради про ситуацію на полі бою. Тут сторони наголосили на важливості оборонної підтримки України з боку ЄС.

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