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"Це міф": Алекс Відман спростував наративи рф про "втому від України"

8 березня 2023 09:31
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Експосадовець США Віндман спростував наративи рф про втому від України
Політик заявив, що увесь світ продовжує підтримувати Україну
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Увесь світ має бути пильним щодо "втоми від України". Але досі це виявлялося чимось на зразок міфу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів ексдиректор у справах Європи в Радбезі США Алекс Віндман.

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Деталі

Політик наголосив, що попри постійні фейки про якусь "втому від України", увесь світ продовжує підтримувати нашу країну.

"Україна, як і раніше, користується величезною підтримкою в останніх опитуваннях. І, ви знаєте, підтримка України впала, можливо, на п'ять пунктів, на 5%, але це ще дуже багато... 70% населення погоджуються з тим, що треба більше робити для України", — заявив Алекс Віндман.

Але політик вважає, що потрібно бути досить пильним у цьому питанні.

"Нам треба продовжувати говорити з американською громадськістю про те, чому ця війна важлива для України, для демократії, але насамперед для Америки", — наголосив він.

Віндман каже, що важливо пояснювати американській громадськості, що ці ресурси, спрямовані на Україну були краплею в морі оборонного фінансування, але від цього залежить безпека усього світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кандидат від республіканців на виборах-2024 наполягатиме на зменшенні допомоги Україні.

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