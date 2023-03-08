Експосадовець США Віндман спростував наративи рф про втому від України

"Це міф": Алекс Відман спростував наративи рф про "втому від України"
Увесь світ має бути пильним щодо "втоми від України". Але досі це виявлялося чимось на зразок міфу.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів ексдиректор у справах Європи в Радбезі США Алекс Віндман.
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Політик наголосив, що попри постійні фейки про якусь "втому від України", увесь світ продовжує підтримувати нашу країну.
"Україна, як і раніше, користується величезною підтримкою в останніх опитуваннях. І, ви знаєте, підтримка України впала, можливо, на п'ять пунктів, на 5%, але це ще дуже багато... 70% населення погоджуються з тим, що треба більше робити для України", — заявив Алекс Віндман.
Але політик вважає, що потрібно бути досить пильним у цьому питанні.
"Нам треба продовжувати говорити з американською громадськістю про те, чому ця війна важлива для України, для демократії, але насамперед для Америки", — наголосив він.
Віндман каже, що важливо пояснювати американській громадськості, що ці ресурси, спрямовані на Україну були краплею в морі оборонного фінансування, але від цього залежить безпека усього світу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що кандидат від республіканців на виборах-2024 наполягатиме на зменшенні допомоги Україні.