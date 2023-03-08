Експосадовець США Віндман спростував наративи рф про втому від України

Політик заявив, що увесь світ продовжує підтримувати Україну

Увесь світ має бути пильним щодо "втоми від України". Але досі це виявлялося чимось на зразок міфу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів ексдиректор у справах Європи в Радбезі США Алекс Віндман.

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Політик наголосив, що попри постійні фейки про якусь "втому від України", увесь світ продовжує підтримувати нашу країну.

"Україна, як і раніше, користується величезною підтримкою в останніх опитуваннях. І, ви знаєте, підтримка України впала, можливо, на п'ять пунктів, на 5%, але це ще дуже багато... 70% населення погоджуються з тим, що треба більше робити для України", — заявив Алекс Віндман.

Але політик вважає, що потрібно бути досить пильним у цьому питанні.

"Нам треба продовжувати говорити з американською громадськістю про те, чому ця війна важлива для України, для демократії, але насамперед для Америки", — наголосив він.

Віндман каже, що важливо пояснювати американській громадськості, що ці ресурси, спрямовані на Україну були краплею в морі оборонного фінансування, але від цього залежить безпека усього світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кандидат від республіканців на виборах-2024 наполягатиме на зменшенні допомоги Україні.