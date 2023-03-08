Экс-чиновник США Виндман опроверг нарративы рф об усталости от Украины

"Это миф": Алекс Видман опроверг нарративы рф об "усталости от Украины"
Весь мир должен быть бдительным по поводу "усталости от Украины". Но до сих пор это оказывалось чем-то вроде мифа.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-директор по делам Европы в Совбезе США Алекс Виндман.
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Политик подчеркнул, что, несмотря на постоянные фейки о какой-то "усталости от Украины", весь мир продолжает поддерживать нашу страну.
"Украина по-прежнему пользуется огромной поддержкой в последних опросах. И, вы знаете, поддержка Украины упала, возможно, на пять пунктов, на 5%, но это еще очень много... 70% населения согласны с тем, что нужно больше делать для Украины", — заявил Алекс Виндман.
Но политик считает, что нужно быть внимательным в этом вопросе.
"Нам нужно продолжать говорить с американской общественностью о том, почему эта война важна для Украины, для демократии, но прежде всего для Америки", — подчеркнул он.
Виндман говорит, что важно объяснять американской общественности, что эти ресурсы, направленные на Украину, были каплей в море оборонного финансирования, но от этого зависит безопасность всего мира.
Напомним, ранее мы писали, что кандидат от республиканцев на выборах-2024 будет настаивать на уменьшении помощи Украине.