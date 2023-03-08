Экс-чиновник США Виндман опроверг нарративы рф об усталости от Украины

Политик заявил, что весь мир продолжает поддерживать Украину

Весь мир должен быть бдительным по поводу "усталости от Украины". Но до сих пор это оказывалось чем-то вроде мифа.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-директор по делам Европы в Совбезе США Алекс Виндман.

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Политик подчеркнул, что, несмотря на постоянные фейки о какой-то "усталости от Украины", весь мир продолжает поддерживать нашу страну.

"Украина по-прежнему пользуется огромной поддержкой в последних опросах. И, вы знаете, поддержка Украины упала, возможно, на пять пунктов, на 5%, но это еще очень много... 70% населения согласны с тем, что нужно больше делать для Украины", — заявил Алекс Виндман.

Но политик считает, что нужно быть внимательным в этом вопросе.

"Нам нужно продолжать говорить с американской общественностью о том, почему эта война важна для Украины, для демократии, но прежде всего для Америки", — подчеркнул он.

Виндман говорит, что важно объяснять американской общественности, что эти ресурсы, направленные на Украину, были каплей в море оборонного финансирования, но от этого зависит безопасность всего мира.

Напомним, ранее мы писали, что кандидат от республиканцев на выборах-2024 будет настаивать на уменьшении помощи Украине.