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Трюдо та Макрон обговорили підтримку та відбудову України

23 травня 2023 03:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Трюдо та Макрон обговорили підтримку та відбудову України
Президент Франції Еммануель Макрон (ліворуч) та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Еммануель Макрон обговорили важливість трансатлантичної єдності для забезпечення оборонних потреб України і її післявоєнної відбудови. Також вони підтримають тих, хто найбільше постраждав внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Результат розмови Макрона та Трюдо

"Під час розмови прем'єр-міністр та президент наголосили на важливості подальшої трансатлантичної єдності у сфері підтримки оборони України та її довгострокових потреб у відновленні", — розповіли в пресслужбі Трюдо.

Зазначається, що учасники розмови зобов'язалися притягнути Росію до відповідальності за її жорстокі дії. Також вони підтримають тих, кому Росія завдала найбільше страждань внаслідок агресії.

Нагадаємо, що в японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.

Також ми повідомляли, що 20 травня Володимир Зеленський зустрівся з багатьма представниками від країн G7. Президент України у суботу також зустрівся із Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Додамо, що Південна Корея планує долучитися до повоєнної відбудови України. За попередніми даними, йдеться про проєкти загальною вартістю 900 мільярдів доларів США.

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