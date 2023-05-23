Трюдо та Макрон обговорили підтримку та відбудову України
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Еммануель Макрон обговорили важливість трансатлантичної єдності для забезпечення оборонних потреб України і її післявоєнної відбудови. Також вони підтримають тих, хто найбільше постраждав внаслідок російської агресії.
Про це повідомляє Укрінформ.
Результат розмови Макрона та Трюдо
"Під час розмови прем'єр-міністр та президент наголосили на важливості подальшої трансатлантичної єдності у сфері підтримки оборони України та її довгострокових потреб у відновленні", — розповіли в пресслужбі Трюдо.
Зазначається, що учасники розмови зобов'язалися притягнути Росію до відповідальності за її жорстокі дії. Також вони підтримають тих, кому Росія завдала найбільше страждань внаслідок агресії.
Нагадаємо, що в японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.
Також ми повідомляли, що 20 травня Володимир Зеленський зустрівся з багатьма представниками від країн G7. Президент України у суботу також зустрівся із Президентом Франції Еммануелем Макроном.
Додамо, що Південна Корея планує долучитися до повоєнної відбудови України. За попередніми даними, йдеться про проєкти загальною вартістю 900 мільярдів доларів США.