Трюдо и Макрон обсудили поддержку и восстановление Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили важность трансатлантического единства для обеспечения оборонных потребностей Украины и ее послевоенного восстановления. Также они поддержат тех, кто больше всего пострадал в результате российской агрессии.
Об этом сообщает Укринформ.
Результат разговора Макрона и Трюдо
"В ходе разговора премьер-министр и президент отметили важность дальнейшего трансатлантического единства в сфере поддержки обороны Украины и ее долгосрочных потребностей в восстановлении", — рассказали в пресс-службе Трюдо.
Отмечается, что участники разговора обязались привлечь Россию к ответственности за ее жестокие действия. Также они поддержат тех, кому Россия причинила больше всего страданий в результате агрессии.
Напомним, что в японском городе Хиросима Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.
Также мы сообщали, что 20 мая Владимир Зеленский встретился со многими представителями стран G7. Президент Украины в субботу также встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Добавим, что Южная Корея планирует присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. По предварительным данным, речь идет о проектах общей стоимостью 900 миллиардов долларов США.