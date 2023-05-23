Трюдо и Макрон обсудили поддержку и восстановление Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили важность трансатлантического единства для обеспечения оборонных потребностей Украины и ее послевоенного восстановления. Также они поддержат тех, кто больше всего пострадал в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Укринформ.

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Результат разговора Макрона и Трюдо

"В ходе разговора премьер-министр и президент отметили важность дальнейшего трансатлантического единства в сфере поддержки обороны Украины и ее долгосрочных потребностей в восстановлении", — рассказали в пресс-службе Трюдо.

Отмечается, что участники разговора обязались привлечь Россию к ответственности за ее жестокие действия. Также они поддержат тех, кому Россия причинила больше всего страданий в результате агрессии.

Напомним, что в японском городе Хиросима Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.

Также мы сообщали, что 20 мая Владимир Зеленский встретился со многими представителями стран G7. Президент Украины в субботу также встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Добавим, что Южная Корея планирует присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. По предварительным данным, речь идет о проектах общей стоимостью 900 миллиардов долларов США.