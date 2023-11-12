Трамп заявив, що після перемоги на виборах врегулює війну в Україні

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після перемоги на виборах 2024 року врегулює війну між Росією та Україною. За його словами, йому вдасться це зробити ще до інавгурації.

Про це повідомляє AP.

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За словами експрезидента США, це включає припинення "нескінченного потоку американських грошей в Україну" та звернення до союзників з країн Європи з проханням відшкодувати Штатам витрати на відновлення запасів зброї, наданої Україні.

"Якщо плани Трампа будуть реалізовані, вони означатимуть драматичну реформу уряду, мабуть, більш значущу, ніж під час його першого терміну. Його президентство, особливо перші дні, було відзначене хаосом, внутрішніми чварами та хвилею поспішно написаних указів, які були швидко скасовані судами", — йдеться у матеріалі.

Трамп заявив, що буде продовжувати "фундаментально переглядати" мету та місію НАТО. Він додав, що підтримуватиме Ізраїль у його війні з ХАМАС.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що йому вистачить 24 хвилини пояснити Дональду Трампу, що війну так легко не закінчити. Так Зеленський відреагував на слова Трампа, який у березні 2023 року зазначив, що у разі його нової каденції на посту Президента США він нібито зможе зупинити війну в Україні "за 24 години".

Також ми писали, що cкандальний експрезидент США Дональд Трамп відповів президенту Володимиру Зеленському на пропозицію приїхати в Україну. За його словами, це зараз недоречно.