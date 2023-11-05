Зеленський різко відповів Трампу щодо його ідеї закінчити війну за добу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зазначив, що йому вистачить 24 хвилини пояснити Дональду Трампу, що війну так легко не закінчити. Так Зеленський відреагував на слова Трампа, який у березні 2023 року зазначив, що у разі його нової каденції на посту Президента США, він нібито зможе зупинити війну в Україні "за 24 години".

Про це під час інтерв'ю NBC повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, 24 хвилини замість 24 годин йому знадобляться на те, щоб пояснити Трампу, що він не може покласти край війні так легко, як він думає. Він переконаний, що тільки побувавши в Україні можливо оцінити ситуацію цілком.

"Колишній президент Трамп сказав, що приблизно за 24 години він зможе впоратися з цим і закінчити війну. Тут був президент Байден, і я думаю, він зрозумів деякі деталі, які можна зрозуміти, тільки перебуваючи тут. Тому я запрошую президента Трампа. Якщо він зможе прибути сюди, то мені знадобиться 24 хвилини", — наголосив український лідер.

На думку Зеленського з Володимиром Путіним не можливо так просто домовитися про мир і він не певний чи вдасться це Дональду Трампу.

"Якщо він не намагається і якщо він не готовий віддати нашу територію цій жахливій людині, Путіну, якщо ви не готові віддати її, якщо ви не готові віддати нашу незалежність, він не зможе впоратися з цим", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що повномасштабну війну Росії проти України можна закінчити за одну добу. На думку експрезидента США, це можна зробити, здійснивши два телефонні дзвінки — Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському.