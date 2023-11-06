Трамп відповів Зеленському на запрошення приїхати в Україну

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Flickr

Скандальний експрезидент США Дональд Трамп відповів президенту Володимиру Зеленському на пропозицію приїхати в Україну. За його словами, це зараз недоречно.

Про це повідомляє Newsmax.

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Так, Трамп відхилив запрошення Зеленського приїхати в Україну, щоб переконатися в хибності думки про те, що можна покласти край війні за добу.

"Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що зараз було б недоречно їхати в Україну", — заявив експрезидент США.

За його словами, наразі з українським лідером "веде справу" Адміністрація президента США Джо Байдена, тому він, Трамп, не хоче вдаватися до "конфлікту інтересів".

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на слова Трампа, який у березні 2023 року зазначив, що у разі його нової каденції на посту Президента США він нібито зможе зупинити війну в Україні "за 24 години".

Український лідер заявив, що йому вистачить 24 хвилини пояснити Дональду Трампу, що війну так легко не закінчити. Однак для цього той має прийняти запрошення й приїхати в Україну.