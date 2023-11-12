Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Трамп заявил, что после победы на выборах урегулирует войну в Украине arrow

Трамп заявил, что после победы на выборах урегулирует войну в Украине

12 ноября 2023 23:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Трамп заявил, что после победы на выборах урегулирует войну в Украине
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что после победы на выборах 2024 года урегулирует войну между Россией и Украиной. По его словам, ему удастся сделать это еще до инаугурации.

Об этом сообщает AP.

Читайте также:

Что сказал Трамп об Украине

По словам экс-президента США, это включает в себя прекращение "бесконечного потока американских денег в Украину" и обращение к союзникам из стран Европы с просьбой возместить Штатам расходы на восстановление запасов оружия, предоставленного Украине.

"Если планы Трампа будут реализованы, они будут означать драматическую реформу правительства, пожалуй, более значимую, чем во время его первого срока. Его президентство, особенно первые дни, было отмечено хаосом, внутренними распрями и волной поспешно написанных указов, которые были быстро отменены судами", — говорится в материале.

Трамп заявил, что будет продолжать "фундаментально пересматривать" цели и миссию НАТО. Он добавил, что будет поддерживать Израиль в его войне с ХАМАС.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что ему хватит 24 минут объяснить Дональду Трампу, что войну так легко не закончить. Так Зеленский отреагировал на слова Трампа, который в марте 2023 года отметил, что в случае его новой каденции на посту Президента США он якобы сможет остановить войну в Украине "за 24 часа".

Также мы писали, что cкандальный экс-президент США Дональд Трамп ответил президенту Владимиру Зеленскому на предложение приехать в Украину. По его словам, это сейчас неуместно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме