Трамп заявил, что после победы на выборах урегулирует войну в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что после победы на выборах 2024 года урегулирует войну между Россией и Украиной. По его словам, ему удастся сделать это еще до инаугурации.

Об этом сообщает AP.

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По словам экс-президента США, это включает в себя прекращение "бесконечного потока американских денег в Украину" и обращение к союзникам из стран Европы с просьбой возместить Штатам расходы на восстановление запасов оружия, предоставленного Украине.

"Если планы Трампа будут реализованы, они будут означать драматическую реформу правительства, пожалуй, более значимую, чем во время его первого срока. Его президентство, особенно первые дни, было отмечено хаосом, внутренними распрями и волной поспешно написанных указов, которые были быстро отменены судами", — говорится в материале.

Трамп заявил, что будет продолжать "фундаментально пересматривать" цели и миссию НАТО. Он добавил, что будет поддерживать Израиль в его войне с ХАМАС.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что ему хватит 24 минут объяснить Дональду Трампу, что войну так легко не закончить. Так Зеленский отреагировал на слова Трампа, который в марте 2023 года отметил, что в случае его новой каденции на посту Президента США он якобы сможет остановить войну в Украине "за 24 часа".

Также мы писали, что cкандальный экс-президент США Дональд Трамп ответил президенту Владимиру Зеленскому на предложение приехать в Украину. По его словам, это сейчас неуместно.