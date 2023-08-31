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Трамп пообіцяв ув'язнити опонентів, якщо знову стане президентом США

31 серпня 2023 08:09
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Валерія Пержун
редактор
Трамп пообіцяв ув'язнити опонентів, якщо знову стане президентом США
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Дональд Трамп каже, що ув'язнить своїх політичних ворогів, якщо знову стане президентом. Так, експрезидент США вважає, що у нього "не буде іншого вибору тому, що вони роблять це з нами".

Про це політик заявив у  інтерв’ю телеведучому Гленну Беку, пише The Guardian.

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В ході інтерв’ю ведучий Гленн Бек поцікавився у гостя, чи той не шкодує про те, що не виконав обіцянку кинути до в'язниці Хілларі Клінтон. На що Трамп відповів, що не матиме інших варіантів, якщо знову очолить США. 

"Відповідь така: у вас немає вибору, тому що вони роблять це з нами", — заявив експрезидент. 

Водночас, як відомо, наразі сам Трамп під загрозою ув'язнення. Проти колишнього американського лідера відкрито одразу чотири кримінальні справи. Так, йому висунуто 91  звинувачення, пов’язане з підривом виборів, збереженням секретної інформації та виплатою прихованих грошей зірці фільмів для дорослих.

Трамп своєю чергою заперечує провину та називає себе "жертвою політичних переслідувань" ЗМІ підрахували, що за вже наявними звинуваченнями йому загрожує 717 років позбавлення волі.  

Нагадаємо, Члени ЄС бояться обрання Трампа президентом США: що буде з допомогою Україні.

Також Байден оцінив фото Трампа за ґратами.

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