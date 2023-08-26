Байден оцінив фото Трампа за ґратами
Президент США Джо Байден прокоментував фотографію скандального американського експрезидента Дональда Трампа у в'язниці. Так, Байден назвав його "красивим хлопцем".
Про це повідомляє The Guardian.
Байден оцінив фото Трампа
"Я бачив знімок на телебаченні. Вродливий хлопець. Чудовий хлопець", — заявив американський президент, коли його попросили прокоментувати фото Трампа.
President Biden on Former President Trump's mugshot: "Handsome guy. Wonderful guy." pic.twitter.com/xbsuStN2Z0— CSPAN (@cspan) August 25, 2023
Таким чином Трамп став першим американським лідером, який має таке фото. Він сам його розмістив у Twitter із підписом, що ніколи не можна опускати руки.
Більше про справу Трампа
Нагадаємо, що 3 серпня, колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення у справі про спроби фальсифікувати результати виборів 2020 року.
Також ми повідомляли, що колишній президент США Дональд Трамп погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів у справі про втручання у вибори. Це стало відомо після зустрічі адвокатів Трампа з офісом окружного прокурора округу Фултон.
Додамо, що колишній президент США Дональд Трамп прибув до в'язниці, щоб "здатися" владі та пройти формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори. Раніше він домовився про заставу у 200 тисяч доларів.