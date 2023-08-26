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Байден оцінив фото Трампа за ґратами

26 серпня 2023 01:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Байден оцінив фото Трампа за ґратами
Президент США Джо Байден махає рукою під час виходу з Білого дому у Вашингтоні. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден прокоментував фотографію скандального американського експрезидента Дональда Трампа у в'язниці. Так, Байден назвав його "красивим хлопцем".

Про це повідомляє The Guardian.

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Байден оцінив фото Трампа

"Я бачив знімок на телебаченні. Вродливий хлопець. Чудовий хлопець", — заявив американський президент, коли його попросили прокоментувати фото Трампа.

Таким чином Трамп став першим американським лідером, який має таке фото. Він сам його розмістив у Twitter із підписом, що ніколи не можна опускати руки.

Тюремне фото колишнього президента США Дональда Трампа. Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Більше про справу Трампа

Нагадаємо, що 3 серпня, колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення у справі про спроби фальсифікувати результати виборів 2020 року. 

Також ми повідомляли, що колишній президент США Дональд Трамп погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів у справі про втручання у вибори. Це стало відомо після зустрічі адвокатів Трампа з офісом окружного прокурора округу Фултон.

Додамо, що колишній президент США Дональд Трамп прибув до в'язниці, щоб "здатися" владі та пройти формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори. Раніше він домовився про заставу у 200 тисяч доларів.

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