Байден оцінив фото Трампа за ґратами

Президент США Джо Байден махає рукою під час виходу з Білого дому у Вашингтоні. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден прокоментував фотографію скандального американського експрезидента Дональда Трампа у в'язниці. Так, Байден назвав його "красивим хлопцем".

Про це повідомляє The Guardian.

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"Я бачив знімок на телебаченні. Вродливий хлопець. Чудовий хлопець", — заявив американський президент, коли його попросили прокоментувати фото Трампа.

President Biden on Former President Trump's mugshot: "Handsome guy. Wonderful guy." pic.twitter.com/xbsuStN2Z0 — CSPAN (@cspan) August 25, 2023

Таким чином Трамп став першим американським лідером, який має таке фото. Він сам його розмістив у Twitter із підписом, що ніколи не можна опускати руки.

Тюремне фото колишнього президента США Дональда Трампа. Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Більше про справу Трампа

Нагадаємо, що 3 серпня, колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення у справі про спроби фальсифікувати результати виборів 2020 року.

Також ми повідомляли, що колишній президент США Дональд Трамп погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів у справі про втручання у вибори. Це стало відомо після зустрічі адвокатів Трампа з офісом окружного прокурора округу Фултон.

Додамо, що колишній президент США Дональд Трамп прибув до в'язниці, щоб "здатися" владі та пройти формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори. Раніше він домовився про заставу у 200 тисяч доларів.