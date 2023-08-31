Трамп пообещал заключить в тюрьму оппонентов, если снова станет президентом США

Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Lindsay DeDario

Дональд Трамп говорит, что заключит в тюрьму своих политических врагов, если снова станет президентом. Так, экспрезидент США считает, что у него "не будет другого выбора потому, что они делают это с нами".

Об этом политик заявил в интервью телеведущему Глену Беку, пишет The Guardian.

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В ходе интервью ведущий Гленн Бек поинтересовался у гостя, не жалеет ли он о том, что не выполнил обещание бросить в тюрьму Хиллари Клинтон. На что Трамп ответил, что не будет других вариантов, если он снова возглавит США.

"Ответ таков: у вас нет выбора, потому что они делают это с нами", — заявил экспрезидент.

В то же время, как известно, сам Трамп под угрозой заключения. Против бывшего американского лидера возбуждено сразу четыре уголовных дела. Так, ему предъявлено 91 обвинение, связанное с подрывом выборов, сохранением секретной информации и скрытой выплатой денег звезде фильмов для взрослых.

Трамп в свою очередь отрицает вину и называет себя "жертвой политических преследований" СМИ подсчитали, что по уже имеющимся обвинениям ему грозит 717 лет лишения свободы.

Напомним, Члены ЕС боятся избрания Трампа президентом США: что будет с помощью Украины.

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