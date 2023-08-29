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Члени ЄС бояться обрання Трампа президентом США: що буде з допомогою Україні

29 серпня 2023 13:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Члени ЄС бояться обрання Трампа президентом США: що буде з допомогою Україні
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: sb.by
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

До президентських виборів у США залишилося понад рік, але боязнь, що посаду обійме саме Дональд Трамп вже посилюється, адже від цього буде залежати військова та фінансова допомога для України. Багато союзників вважають Трампа "нестабільним лідером".

Про це пише The Wall Street Journal.

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Видання зазначає, що французькі посадовці попереджають, що можливість повернення Трампа вимагає від ЄС значного розширення виробництва зброї, від артилерії до систем ППО, щоб можна було їх постачати Україні самостійно.

Країни Східної Європи та Франція також підштовхують союзників до прийняття України до НАТО, що значно підвищить ставки з РФ, надаючи Києву гарантії безпеки.

Окрім того, багато союзники вважають Трампа нестабільним лідером, який мало зацікавлений у розвитку довгострокових зв’язків для протидії та експансіонізму РФ та КНР.

Проте єдині, для кого каденція Трампа вигідна — це Китай та РФ. Вони бачать потенційні вигоди від Трампа, якого вони вважають транзакційним лідером, який може укладати угоди, щоб послабити напругу в таких гарячих точках, як Україна і Тайвань взамін за певні поступки з боку Пекіна та Москви.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Офісі Президента вважають, що вибори під час війни — це неможливо. Існує декілька причин, аби їх не влаштовувати.

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