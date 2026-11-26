Нардепи в залі парламенту. Фото: Верховна Рада України

У четвер, 26 листопада, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №15517, який врегульовує використання тіл померлих людей, їхніх частин та анатомічних матеріалів для навчання майбутніх медиків і наукових досліджень. Документ передбачає створення чіткої процедури передавання таких матеріалів медичним закладам, університетам і науковим установам. Водночас ініціатива встановлює обмеження та гарантії, які мають захистити волевиявлення померлих і права їхніх родичів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Законопроєкт про використання тіл померлих: кого не можна буде залучати до медичних досліджень

За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати.

Законопроєкт передбачає, що людина зможе ще за життя надати письмову згоду на використання після смерті свого тіла, його частин або анатомічних матеріалів для освітніх і наукових цілей. Також документ визначає порядок поводження з тілами, які не були затребувані для поховання, та умови їх можливого передавання для навчання і досліджень.

Водночас проєкт встановлює категорії померлих, чиї тіла не можна використовувати з такою метою. Зокрема, обмеження стосуються невстановлених осіб, представників сил оборони та безпеки, які загинули під час виконання службових обов’язків, а також людей, які загинули внаслідок збройної агресії проти України.

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Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 25 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який встановлює правила роботи ринку віртуальних активів в Україні. Документ передбачає авторизацію компаній, що надаватимуть послуги з криптовалютами, державний нагляд за криптоплатформами та розподіл регуляторних повноважень між НКЦПФР і Національним банком. Також законопроєкт визначає оподаткування прибутку фізичних осіб від продажу криптовалют і передбачає перехідну ставку ПДФО 5% для окремих операцій з активами, придбаними до набрання чинності законом.

Крім того, парламент ратифікував угоду про приєднання України до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Цей орган відповідатиме за фінансування, адміністративне управління та стратегічний нагляд за роботою трибуналу, а також за обрання суддів, прокурора та його заступників. Створення комітету є одним із кроків до запуску спецтрибуналу, який має притягнути до відповідальності представників найвищого політичного та військового керівництва Росії за рішення про вторгнення в Україну.