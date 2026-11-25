Нардепи в залі парламенту. Фото: Верховна Рада України

У середу, 25 листопада, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д, який має врегулювати обіг віртуальних активів в Україні та визначити правила роботи криптовалютного ринку. Документ передбачає вимоги до компаній, що надають послуги з криптоактивами, запровадження державного нагляду за їхньою діяльністю та нові підходи до оподаткування операцій із цифровими активами. Очікується, що нове законодавство створить правову основу для роботи криптобірж і наблизить українське регулювання до європейських стандартів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання, передає Новини.LIVE.

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Нові правила для криптовалютного ринку

Законопроєкт передбачає створення комплексної системи регулювання ринку віртуальних активів. Йдеться про визначення податкових зобов’язань власників криптовалют та встановлення правил для компаній, які здійснюють обмін, зберігання та інші операції з цифровими активами.

Зокрема, постачальники послуг, пов’язані із віртуальними активами, повинні будуть пройти авторизацію та дотримуватися встановлених вимог для роботи на українському ринку. Регулювання також охоплюватиме діяльність криптовалютних платформ, порядок допуску компаній до надання послуг і нагляд за їхньою роботою.

Нагляд за крипторинком розподілять між двома регуляторами

Законопроєкт передбачає розподіл повноважень між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і Національним банком України.

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НКЦПФР відповідатиме за допуск компаній на ринок, авторизацію постачальників послуг, ліцензування та нагляд за діяльністю відповідних платформ. Також регулятор матиме можливість ініціювати через суд блокування сервісів, які працюватимуть без необхідного дозволу.

Національний банк здійснюватиме нагляд за напрямами, пов’язаними з впливом віртуальних активів на гривню та банківську систему. До його повноважень також належатиме контроль за операціями між гривнею та віртуальними активами, а також регулювання окремих видів цифрових платіжних токенів і валютних операцій.

Як оподатковуватимуть операції з криптовалютами

Передбачається оподаткування прибутку фізичних осіб, отриманого від продажу криптовалют, а не всієї суми операції.

Для активів, придбаних до набрання чинності законом, передбачено перехідний механізм оподаткування. Зокрема, у законопроєкті йдеться про можливість застосування ставки ПДФО 5% до кінця 2028 року за визначених умов.

Основні положення нового законодавства почнуть діяти з 1 липня 2027 року.

Як писали Новини.LIVE, 24 листопада Верховна Рада ухвалила дві постанови №16191 та №16207, які стосуються роботи підприємств під час повітряних тривог. Парламент закликав уряд переглянути чинні обмеження та дозволити бізнесу без укриттів продовжувати роботу під час "жовтого" рівня загрози за добровільною письмовою згодою працівників. Водночас кожен працівник матиме право в будь-який момент припинити роботу та перейти в безпечне місце.

До цього Верховна Рада підтримала звернення до парламентів та урядів іноземних держав із закликом долучитися до Коаліції укриттів цивільного захисту для України. Ініціатива передбачає залучення міжнародної допомоги для будівництва нових захисних споруд, модернізації наявних укриттів і впровадження сучасних стандартів безпеки. Україна розраховує на фінансову, технічну, інженерну та експертну підтримку партнерів, а також на посилення міжнародної координації у сфері цивільного захисту.