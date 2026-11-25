Засідання парламенту. Фото: Верховна Рада України

У середу, 25 листопада, Верховна Рада ухвалила закон про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ передбачає участь України в роботі органу, який відповідатиме за фінансування, адміністративне управління та стратегічний нагляд за діяльністю спецтрибуналу. Це один із кроків до створення повноцінної інституційної основи для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії.

Про це стало відомо під час засідання парламенту, передає Новини.LIVE.

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Рада підтримала участь України в роботі Керівного комітету Спецтрибуналу

Розширена часткова угода створює Керівний комітет спеціального трибуналу в межах інституційної структури Ради Європи. До нього входять представники держав, які долучилися до відповідної угоди.

Комітет відповідатиме за організаційне та фінансове забезпечення роботи спецтрибуналу. Зокрема, він затверджуватиме щорічний бюджет установи, визначатиме адміністративну політику, сприятиме міжнародній співпраці та контролюватиме виконання стратегічних завдань.

Також до повноважень комітету належатиме обрання суддів, прокурора та його заступників відповідно до процедур, визначених статутом спеціального трибуналу.

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Як фінансуватимуть спецтрибунал

Фінансування діяльності спеціального трибуналу та самого Керівного комітету здійснюватиметься через внески держав-учасниць розширеної часткової угоди. Також передбачена можливість залучення добровільних внесків та іншої фінансової допомоги.

Керівний комітет визначатиме розмір щорічних внесків держав-членів і рекомендовані добровільні внески асоційованих учасників. Він також затверджуватиме бюджет спецтрибуналу.

Що відомо про Спеціальний трибунал

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України створюють для притягнення до відповідальності осіб, які ухвалювали рішення про російське вторгнення. Йдеться насамперед про найвище політичне та військове керівництво РФ.

Угоду між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу підписали 25 червня 2025 року. У травні 2026 року 36 держав та Європейський Союз підписали угоду про Керівний комітет, яка визначає механізми управління та фінансування установи.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Верховна Рада також ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д, який встановлює правила обігу віртуальних активів в Україні. Документ передбачає державний нагляд за криптовалютними платформами, авторизацію компаній, що надаватимуть послуги з цифровими активами, та розподіл регуляторних повноважень між НКЦПФР і Національним банком. Окремо законопроєкт визначає порядок оподаткування доходів від продажу криптовалют і передбачає перехідну ставку ПДФО 5% для окремих операцій із активами, придбаними до набрання чинності законом.

Також нещодавно парламент ухвалив рішення, які стосуються перегляду урядових обмежень для підприємств, які не мають власних або доступних поблизу укриттів. Депутати пропонують надати таким закладам можливість не припиняти роботу під час оголошення повітряної тривоги на територіях із "жовтим" рівнем загрози, якщо персонал письмово погодиться на такі умови. Наразі для цього діє тримісячне обмеження, а змінити чинний порядок має Кабінет міністрів.