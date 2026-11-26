Депутаты в зале парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В четверг, 26 ноября, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15517, который регулирует использование тел умерших людей, их частей и анатомических материалов для обучения будущих медиков и проведения научных исследований. Документ предусматривает создание четкой процедуры передачи таких материалов медицинским учреждениям, университетам и научным организациям. В то же время инициатива устанавливает ограничения и гарантии, призванные защитить волеизъявление умерших и права их родственников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Законопроект об использовании тел умерших: кого нельзя будет привлекать к медицинским исследованиям

За соответствующее решение проголосовали 243 народные депутаты.

Законопроект предусматривает, что человек сможет еще при жизни дать письменное согласие на использование после смерти своего тела, его частей или анатомических материалов в образовательных и научных целях. Также документ определяет порядок обращения с телами, которые не были востребованы для захоронения, и условия их возможной передачи для обучения и исследований.

В то же время законопроект устанавливает категории умерших, чьи тела нельзя использовать в таких целях. В частности, ограничения касаются неустановленных лиц, представителей сил обороны и безопасности, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также людей, погибших в результате вооруженной агрессии против Украины.

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Как писали Новини.LIVE, 25 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, устанавливающий правила функционирования рынка виртуальных активов в Украине. Документ предусматривает авторизацию компаний, которые будут предоставлять услуги с криптовалютами, государственный надзор за криптоплатформами и распределение регуляторных полномочий между НКЦБФР и Национальным банком. Также законопроект определяет налогообложение доходов физических лиц от продажи криптовалют и предусматривает переходную ставку НДФЛ в размере 5% для отдельных операций с активами, приобретенными до вступления закона в силу.

Кроме того, парламент ратифицировал соглашение о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Этот орган будет отвечать за финансирование, административное управление и стратегический надзор за работой трибунала, а также за избрание судей, прокурора и его заместителей. Создание комитета является одним из шагов к запуску спецтрибунала, который должен привлечь к ответственности представителей высшего политического и военного руководства России за решение о вторжении в Украину.