​​​​​​​Ті, хто не підтримав Україну, заплатять свою ціну після війни, — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Україна запам’ятає усіх, хто не підтримав її у боротьбі з російським агресором. Після війни відносини з цими країнами будуть вибудовуватися з урахуванням їхньої поведінки в часи російської агресії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв’ю виданню BBC.

Покарання за непідтримку

За словами Кулеби, нинішня ситуація із російсько-українською війною є часом, коли кожен має робити свій вибір. І кожен вибір був і буде зафіксований.

"Якщо хтось у світі думає, що те, як та чи інша країна поводилася чи поставилася до України в найтемніший момент її історії, не буде враховано при побудові майбутніх відносин, то ці люди просто не знають, як працює дипломатія", — зазначив Кулеба.

Зерновий фактор

Ці відносини у майбутньому можуть бути прив’язані до експортної діяльності України.

Так, Україна як великий експортер зернових культур отримує серйозний економічний вплив, особливо на ті країни світу, що розвиваються.

Нагадаємо, кілька днів тому Дмитро Кулеба закликав не сприймати потенційний вступ України у ЄС і НАТО як благодійність. Очільник відомства запевнив, що Європа також має у цьому свій інтерес.

Фото: Facebook Кулеби