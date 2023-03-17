Те, кто не поддержал Украину, заплатят свою цену после войны, — Кулеба
Украина запомнит всех, кто не поддержал ее в борьбе с российским агрессором. После войны отношения с этими странами будут выстраиваться с учетом их поведения во времена российской агрессии.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию BBC.
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Наказание за неподдержку
По словам Кулебы, нынешняя ситуация с российско-украинской войной есть время, когда каждый должен делать свой выбор. И каждый выбор был и будет зафиксирован.
"Если кто-то в мире думает, что то, как та или иная страна вела себя или отнеслась к Украине в самый темный момент ее истории, не будет учтено при построении будущих отношений, то эти люди просто не знают, как работает дипломатия", — отметил Кулеба.
Зерновой фактор
Эти отношения в будущем могут быть привязаны к экспортной деятельности Украины.
Так, Украина как крупный экспортер зерновых культур получает серьезное экономическое влияние, особенно на развивающиеся страны мира.
Напомним, несколько дней назад Дмитрий Кулеба призвал не воспринимать потенциальное вступление Украины в ЕС и НАТО как благотворительность. Глава ведомства заверил, что у Европы также есть в этом свой интерес.
Фото: Facebook Кулебы