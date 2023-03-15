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Російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись, — Зеленський

15 березня 2023 22:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Володимир Зеленський
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн". Він також висловив позицію, що світ має посилювати тиск на державу-агресора для відновлення територіальної цілісності України і міжнародного правопорядку. 

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні. 

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Підсумки "Рамштайна"

Президент зазначив, що сьогодні був плідний міжнародний день для нашої держави, для нашого захисту.

"Відбулось чергове засідання у форматі "Рамштайн", уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – все це обговорювалось. Є рішення. Особливо зараз це важливо – коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись", — сказав він. 

Заклик посилювати тиск на агресора

Глава держави наголосив, що росія не зможе протистояти усьому світові, якщо він буде посилювати тиск у відповідь на терор. 

"Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виключення. Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску.

Чим більше тиску буде, тим швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності і міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно. Окупант має бути знищений", — наголосив Зеленський. 

Нагадаємо, у середу, 15 березня, пройшло десяте засідання "Рамштайн" в онлайн-форматі. Учасники обговорили питання, пов'язані із посиленням ППО, постачанням боєприпасів та інші важливі теми.

Також відомо, що уряд Данії оголосив про передачу дев'ятого пакета допомоги для України. Вартість допомоги — 1 млрд данських крон, що в еквіваленті становить 120 мільйонів доларів.

Уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2. Ця допомога надається для підготовки до майбутнього контрнаступу ЗСУ.

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