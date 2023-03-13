Кулеба пояснив, чому Україна хоче вступити до ЄС і НАТО

В МЗС наголосили, що членство у цих союзах стане гарантією довгострокового миру

У Міністерстві закордонних справ закликали не сприймати потенційний вступ України у ЄС і НАТО як благодійність. Очільник відомства запевнив, що Європа також має у цьому свій інтерес.

Про це Дмитро Кулеба заявив на саміті Україна-Оксфорд 2023 "Європейські горизонти для України".

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Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що членство нашої країни у ЄС чи НАТО — це не благодійність, чи відкуп, це довгий шлях країни, який має стати гарантією миру.

"Це становить прагматичний інтерес для самої європейської спільноти. Членство України в ЄС і НАТО стане гарантією довгострокового миру та стабільності", — наголосив Кулеба.

Також за словами міністра, невизначеність щодо членства України є дуже необачною:

"Утримання на периферії" лише спонукатиме подальшу російську агресію, що не є в інтересах Європи".

Нагадаємо, раніше ми писали, що у травні Україна очікує отримати неформальну оцінку виконання "кандидатських критеріїв" до вступу у ЄС.

Як відомо, ЄС при наданні Україні статусу кандидата визначив сім критеріїв, виконання яких є обов'язковою умовою для подальшого зближення, зокрема для початку переговорів щодо вступу України до ЄС. Наразі є лише експертні оцінки того, як Україна виконує ці вимоги. Офіційна оцінка з боку ЄС буде представлена лише у жовтні.