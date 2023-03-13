Кулеба пояснив, чому Україна хоче вступити до ЄС і НАТО
У Міністерстві закордонних справ закликали не сприймати потенційний вступ України у ЄС і НАТО як благодійність. Очільник відомства запевнив, що Європа також має у цьому свій інтерес.
Про це Дмитро Кулеба заявив на саміті Україна-Оксфорд 2023 "Європейські горизонти для України".
-
Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей
-
У Sony натякнули на дату виходу PlayStation 6
-
У Львові медсестру, яка відмовилась їхати на фронт, оштрафували на 102 тисячі гривень
-
Три знаки зодіаку до кінця року почують весільні дзвони: кому пощастить
-
Обстріл на Миколаївщині: ворог ховається за мирним населенням
-
У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО
-
Іран помилував понад 20 тисяч учасників антиурядових протестів
-
Прокуратура розпочала розслідування через обстріл окупантами гуртожитку на Сумщині
-
Лукашенко підписав "дорожню карту" співробітництва з Іраном: подробиці
-
Ізмаїльський порт за місяць збільшив вантажопереробку на 24%
Деталі
Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що членство нашої країни у ЄС чи НАТО — це не благодійність, чи відкуп, це довгий шлях країни, який має стати гарантією миру.
"Це становить прагматичний інтерес для самої європейської спільноти. Членство України в ЄС і НАТО стане гарантією довгострокового миру та стабільності", — наголосив Кулеба.
Також за словами міністра, невизначеність щодо членства України є дуже необачною:
"Утримання на периферії" лише спонукатиме подальшу російську агресію, що не є в інтересах Європи".
Нагадаємо, раніше ми писали, що у травні Україна очікує отримати неформальну оцінку виконання "кандидатських критеріїв" до вступу у ЄС.
Як відомо, ЄС при наданні Україні статусу кандидата визначив сім критеріїв, виконання яких є обов'язковою умовою для подальшого зближення, зокрема для початку переговорів щодо вступу України до ЄС. Наразі є лише експертні оцінки того, як Україна виконує ці вимоги. Офіційна оцінка з боку ЄС буде представлена лише у жовтні.