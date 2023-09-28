"Тестуємо перехід від парламентсько-президентської держави до президентської", — Корнієнко
Депутат Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі в Україні розглядають можливість переходу від парламентсько-президентської держави до президентської. Таку заяву політик зробив під час форуму "Диригенти змін".
Про це написала народна депутатка Вікторія Пташник.
Заява Корнієнка
За словами Вікторії Пташник, після заяви Корнієнка у залі почали тестувати цю пропозицію. Відтак, більшість присутніх проголосувала за підсилення ролі парламенту і лише 5-6 осіб виступили за підсилення ролі президента.
Сам нардеп Олександр Корнієнко на сторінці у Facebook підтвердив, що ідеї переходу обговорювалися.
"Мова йшла про те, що зараз під час воєнного стану це відбувається, адже Президент — це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль підсилюється", — написав він, відповідаючи на коментар під своїм дописом.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Сталося це 27 вересня.
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