Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Тестуємо перехід від парламентсько-президентської держави до президентської", — Корнієнко arrow

"Тестуємо перехід від парламентсько-президентської держави до президентської", — Корнієнко

28 вересня 2023 11:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Тестуємо перехід від парламентсько-президентської держави до президентської", — Корнієнко
Народний депутат України Олександр Корнієнко під час виступу на форумі "Диригенти змін". Фото: Вікторія Пташник\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Депутат Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі в Україні розглядають можливість переходу від парламентсько-президентської держави до президентської. Таку заяву політик зробив під час форуму "Диригенти змін".

Про це написала народна депутатка Вікторія Пташник. 

Читайте також:

Заява Корнієнка

За словами Вікторії Пташник, після заяви Корнієнка у залі почали тестувати цю пропозицію. Відтак, більшість присутніх проголосувала за підсилення ролі парламенту і лише 5-6 осіб виступили за підсилення ролі президента.

null
Допис Вікторії Пташник. Фото: скриншот

Сам нардеп Олександр Корнієнко на сторінці у Facebook підтвердив, що ідеї переходу обговорювалися. 

"Мова йшла про те, що зараз під час воєнного стану це відбувається, адже Президент — це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль підсилюється", — написав він, відповідаючи на коментар під своїм дописом. 

null
Коментар Олександра Корнієнка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Сталося це 27 вересня.

Додамо, у Верховній Раді оприлюднили подробиці скандалу з РФ на G20.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз