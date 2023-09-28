"Тестируем переход от парламентско-президентского государства к президентскому", — Корниенко

Народный депутат Украины Александр Корниенко во время выступления на форуме "Диригенты перемен". Фото: Виктория Пташник\Facebook

Депутат Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в настоящее время в Украине рассматривают возможность перехода от парламентско-президентского государства к президентскому. Такое заявление политик сделал во время форума "Диригенты перемен".

Об этом написала народная депутат Виктория Пташник.

Читайте также:

Заявление Корниенко

По словам Виктории Пташник, после заявления Корниенко в зале начали тестировать это предложение. Следовательно, большинство присутствующих проголосовало за усиление роли парламента и только 5-6 человек выступили за усиление роли президента.

Сообщение Виктории Пташник. Фото: скриншот

Сам нардеп Александр Корниенко на странице Facebook подтвердил, что идеи перехода обсуждались.

"Речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, ведь Президент — это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается", — написал он, отвечая на комментарий под своим постом.

Комментарий Александра Корниенко. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей министра обороны Рустема Умерова. Случилось это 27 сентября.

Добавим, в Верховной Раде обнародовали подробности скандала с РФ на G20.