Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Тестируем переход от парламентско-президентского государства к президентскому", — Корниенко arrow

"Тестируем переход от парламентско-президентского государства к президентскому", — Корниенко

28 сентября 2023 11:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Тестируем переход от парламентско-президентского государства к президентскому", — Корниенко
Народный депутат Украины Александр Корниенко во время выступления на форуме "Диригенты перемен". Фото: Виктория Пташник\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Депутат Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в настоящее время в Украине рассматривают возможность перехода от парламентско-президентского государства к президентскому. Такое заявление политик сделал во время форума "Диригенты перемен".

Об этом написала народная депутат Виктория Пташник.

Читайте также:

Заявление Корниенко

По словам Виктории Пташник, после заявления Корниенко в зале начали тестировать это предложение. Следовательно, большинство присутствующих проголосовало за усиление роли парламента и только 5-6 человек выступили за усиление роли президента.

null
Сообщение Виктории Пташник. Фото: скриншот

Сам нардеп Александр Корниенко на странице Facebook подтвердил, что идеи перехода обсуждались.

"Речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, ведь Президент — это Верховный Главнокомандующий и во время войны его роль усиливается", — написал он, отвечая на комментарий под своим постом.

null
Комментарий Александра Корниенко. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей министра обороны Рустема Умерова. Случилось это 27 сентября.

Добавим, в Верховной Раде обнародовали подробности скандала с РФ на G20.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз