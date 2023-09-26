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У Верховній Раді оприлюднили подробиці скандалу з РФ на G20

26 вересня 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Верховній Раді оприлюднили подробиці скандалу з РФ на G20
Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулого року під час зустрічі G20 в Індонезії стався скандал за участю російської та української делегацій. Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко запропонувала обговорити питання на майданчику парламентської двадцятки, на що віцеспікер Верховної Ради України Олена Кондратюк відреагувала відмовою, пославшись на небажання вести діалог із "злочинцями".

Про це Кондратюк розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

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Що сталося на G20

Кондратюк поділилася своїм досвідом, наголосивши на стеженні з боку російських спецслужб під час заходу. Вона висловила свою позицію, що стосується діяльності Росії, і закликала до виключення країни зі складу G20, запропонувавши перетворити формат на G19.

Кондратюк зазначила, що G20 — це великий майданчик, де збираються лідери країн, міністри закордонних справ та глави парламентів. За її словами, російська сторона використала цей захід для просування своїх спічів. Вона також підкреслила дисбаланс у кількості представників, зазначивши, що російська делегація перевищувала українську більш ніж у двадцять разів.

Описуючи емоції під час інциденту з Матвієнком, Кондратюк зізналася, що відчувала стрес і була схвильована, боячись не впоратися з почуттями.

За словами Кондратюк, під час зустрічей у коридорах вони стикалися з Матвієнком, оточеним охороною, але жодного спілкування між ними не відбулося, і Матвієнко уникала зустрічі очима.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки та Росія відреагували на декларацію за підсумками саміту G20. Країни позитивно оцінили її.

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