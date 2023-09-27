Кабмін призначив нових заступників міністра оборони

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Олександр Клименко

Кабінет міністрів України призначив нових заступників Міністра оборони Рустема Умєрова. Сталося це сьогодні, 27 вересня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Новими заступниками Міністра оборони України було призначено:

Джигира Юрія Анатолійовича;

Калмикову Наталію Фернандівну.

Також заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій стала Черногоренко Катерина Леонідівна.

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Що відомо про нових посадовців

Юрій Джигир до цього був заступником міністра фінансів України.

Наталія Калмикова обіймала посаду виконавчої директорки Ветеранського фонду України.

Своєю чергою Катерина Черногоренко працювала проєктним менеджером в Міністерстві цифрової трансформації.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України звільнив кількох заступників міністра оборони. Серед них і Ганна Маляр.

Також Міністр оборони України Рустем Умєров заговорив про запровадження нової посади в Україні — військового омбудсмена.