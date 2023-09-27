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Кабмін призначив нових заступників міністра оборони

27 вересня 2023 18:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кабмін призначив нових заступників міністра оборони
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Олександр Клименко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Кабінет міністрів України призначив нових заступників Міністра оборони Рустема Умєрова. Сталося це сьогодні, 27 вересня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Нові заступники Умєрова

Новими заступниками Міністра оборони України було призначено:

  • Джигира Юрія Анатолійовича;
  • Калмикову Наталію Фернандівну.

Також заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій стала Черногоренко Катерина Леонідівна.

призначення заступників міністра оборони
Скриншот допису

Що відомо про нових посадовців

Юрій Джигир до цього був заступником міністра фінансів України. 

Наталія Калмикова обіймала посаду виконавчої директорки Ветеранського фонду України.

Своєю чергою Катерина Черногоренко працювала проєктним менеджером в Міністерстві цифрової трансформації.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України звільнив кількох заступників міністра оборони. Серед них і Ганна Маляр.

Також Міністр оборони України Рустем Умєров заговорив про запровадження нової посади в Україні — військового омбудсмена.

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