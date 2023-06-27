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Родина нардепа-"слуги" під час війни купила нерухомість в Болгарії, — ЗМІ

27 червня 2023 08:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Родина нардепа-"слуги" під час війни купила нерухомість в Болгарії, — ЗМІ
Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Торохтій. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Дружина представника партії влади Богдана Торохтія Аліна Левченко за час війни придбала нерухомість на болгарському курорті. Крім того, тоді ж вона купила квартиру в Києві.

Про це повідомляє видання Bihus.Info.

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Курортна нерухомість дружини депутата

Журналісти видання дізналися, що дружина "слуги народу" Богдана Торохтія Аліна Левченко, яка працює радницею на платній основі т.в.о. гендиректора ДП "Антонов", 1 серпня 2022 року придбала у болгарському курортному місті Несебр:

  • квартиру площею 58.8 кв.м;
  • приміщення на першому поверсі площею 283.4 кв. м.

Нерухомість куплена у житловому комплексі Valencia Gardens.

Журналісти на підтвердження своїх слів опублікували дані болгарського майнового реєстру.

Дані про болгарську квартиру Левченко
Дані про болгарську квартиру Левченко
Фото: Bihus.Info

Квартира в Києві

Аліна Левченко також придбала у жовтні 2022 року, також під час повномасштабної війни, квартиру у житловому комплексі "Новопечерська вежа" у Києві.

А в березні 2023-го дружина нардепа купила у цьому ж ЖК паркомісце.

Нардеп за кордоном

Розслідувачі Bihus.Info з’ясували також, що сам Торохтій протягом повномасштабної війни вісім разів виїжджав за межі України.

Жодного разу він не повідомляв про це у соцмережах.

Через Instagram-сторінку Левченко журналісти з’ясували, що нардеп їздив до:

  • Греції;
  • Катару; 
  • ОАЕ;
  • Туреччини.

Нагадаємо, учора, 26 червня, в "Укроборонпромі" заявили, що перевірять інформацію журналістів щодо того, що Левченко зараз перебуває у закордонній відпустці.

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