Родина нардепа-"слуги" під час війни купила нерухомість в Болгарії, — ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Торохтій. Фото з відкритих джерел

Дружина представника партії влади Богдана Торохтія Аліна Левченко за час війни придбала нерухомість на болгарському курорті. Крім того, тоді ж вона купила квартиру в Києві.

Про це повідомляє видання Bihus.Info.

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Курортна нерухомість дружини депутата

Журналісти видання дізналися, що дружина "слуги народу" Богдана Торохтія Аліна Левченко, яка працює радницею на платній основі т.в.о. гендиректора ДП "Антонов", 1 серпня 2022 року придбала у болгарському курортному місті Несебр:

квартиру площею 58.8 кв.м;

приміщення на першому поверсі площею 283.4 кв. м.

Нерухомість куплена у житловому комплексі Valencia Gardens.

Журналісти на підтвердження своїх слів опублікували дані болгарського майнового реєстру.

Дані про болгарську квартиру Левченко

Фото: Bihus.Info

Квартира в Києві

Аліна Левченко також придбала у жовтні 2022 року, також під час повномасштабної війни, квартиру у житловому комплексі "Новопечерська вежа" у Києві.

А в березні 2023-го дружина нардепа купила у цьому ж ЖК паркомісце.

Нардеп за кордоном

Розслідувачі Bihus.Info з’ясували також, що сам Торохтій протягом повномасштабної війни вісім разів виїжджав за межі України.

Жодного разу він не повідомляв про це у соцмережах.

Через Instagram-сторінку Левченко журналісти з’ясували, що нардеп їздив до:

Греції;

Катару;

ОАЕ;

Туреччини.

Нагадаємо, учора, 26 червня, в "Укроборонпромі" заявили, що перевірять інформацію журналістів щодо того, що Левченко зараз перебуває у закордонній відпустці.