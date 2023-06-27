Родина нардепа-"слуги" під час війни купила нерухомість в Болгарії, — ЗМІ
Дружина представника партії влади Богдана Торохтія Аліна Левченко за час війни придбала нерухомість на болгарському курорті. Крім того, тоді ж вона купила квартиру в Києві.
Про це повідомляє видання Bihus.Info.
Курортна нерухомість дружини депутата
Журналісти видання дізналися, що дружина "слуги народу" Богдана Торохтія Аліна Левченко, яка працює радницею на платній основі т.в.о. гендиректора ДП "Антонов", 1 серпня 2022 року придбала у болгарському курортному місті Несебр:
- квартиру площею 58.8 кв.м;
- приміщення на першому поверсі площею 283.4 кв. м.
Нерухомість куплена у житловому комплексі Valencia Gardens.
Журналісти на підтвердження своїх слів опублікували дані болгарського майнового реєстру.
Квартира в Києві
Аліна Левченко також придбала у жовтні 2022 року, також під час повномасштабної війни, квартиру у житловому комплексі "Новопечерська вежа" у Києві.
А в березні 2023-го дружина нардепа купила у цьому ж ЖК паркомісце.
Нардеп за кордоном
Розслідувачі Bihus.Info з’ясували також, що сам Торохтій протягом повномасштабної війни вісім разів виїжджав за межі України.
Жодного разу він не повідомляв про це у соцмережах.
Через Instagram-сторінку Левченко журналісти з’ясували, що нардеп їздив до:
- Греції;
- Катару;
- ОАЕ;
- Туреччини.
Нагадаємо, учора, 26 червня, в "Укроборонпромі" заявили, що перевірять інформацію журналістів щодо того, що Левченко зараз перебуває у закордонній відпустці.