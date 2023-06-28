"Антонов" звільнив дружину нардепа Торохтія з посади радниці гендиректора

Народний депутат Богдан Торохтій із дружиною Аліною Левченко. Фото: Bihus.Info

Держпідприємство "Антонов" звільнило дружину нардепа Богдана Торохтія, Аліну Левченко. Вона обіймала посаду радниці генерального директора.

Про це підприємство повідомляє у Facebook.

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Що відомо про звільнення Левченко

"ДП "Антонов" повідомляє, що відсьогодні, 27 червня, трудовий договір з Левченко Аліною Віталіївною, радницею генерального директора, розірвано", — йдеться в дописі.

Причину звільнення підприємство не пояснило. Наразі профіль дружини Торохтія у Facebook закритий.

Джерело: facebook.com/antonov.company

Нагадаємо, що дружина представника партії влади Богдана Торохтія Аліна Левченко за час війни придбала нерухомість на болгарському курорті. Крім того, тоді ж вона купила квартиру в Києві.

Також ми повідомляли, що радниця генерального директора державного підприємства "Антонов" Аліна Левченко публікувала у своїх соцмережах, що вона у відпустці. Журналісти програми Вihus провели розслідування і зазначили, що жінка відпочиває за кордоном зі своїм чоловіком.