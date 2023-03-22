Путін не отримав бажаної підтримки від офіційного Пекіну, — ISW

Сі Цзіньпінь погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин

Кремлівський диктатор володимир путін очікував більших домовленостей з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Аналітики стверджують, що зобов'язання між політиками були односторонні.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.

Як путін втрачає "партнерів"

Спільна заява лідерів Китаю та рф окреслює низку двосторонніх намірів і підтверджує прихильність державному суверенітету та територіальній цілісності один одного. Проте зобов’язання, взяті Сі та путіним, були помітно односторонніми, що вказує на те, що Сі погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає путін.

"Сі похвалив путіна, підтвердив прихильність Китаю росії в РБ ООН, і посилив позицію Китаю щодо політичного врегулювання війни в Україні. Але Сі не пішов далі, ніж пропонувати ці заяви", — йдеться у матеріалі ISW.

Зокрема, ймовірно, путін хотів, аби очільник Китаю підтримав його на фоні війни з Україною, але цього не сталося.

Для цього кремлівський диктатор навпаки, оголосив низку заходів, які свідчать про постійну орієнтацію росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах. Однак всі ці заяви виглядають дуже односторонніми порівняно з відносно пом’якшеними зобов’язаннями Сі.

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що росія попросила Китай надати їй летальну зброю.