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Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

22 марта 2023 17:20
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
пути потерял лидерство, его место занял Китай: оценка эксперта
Переговоры Си Цзиньпиня с путиным длились 4 часа. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

2-дневный визит китайского лидера Си Цзиньпиня в россию — сигнал миру о том, что он на шаг приблизился к россии и странам евразийского направления. Официальный Пекин все больше будет занимать позицию регионального лидера в восточном полушарии, азиатском направлении и в Тихоокеанском регионе. Он будет опережать россию по экономическим параметрам, а она будет значительно уступать ему.

Такое мнение высказал эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров.

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По его словам, после встречи Си и путина заметно очевидное сближение россии и Китая. По крайней мере, заметно публично. Также будет углубляться военно-техническое сотрудничество между странами, однако публично его не будут декларировать, чтобы лишний раз не раздражать США и их союзников.

Сі Цзіньпін та путін
Си Цзиньпин и путин. Фото: REUTERS 

Однако в вопросе войны россии в Украине Китай не станет полноценно занимать чью-либо сторону, украинскую или российскую. Это однозначно. В этом случае Пекину важно сохранить самостоятельность, чтобы иметь свой голос в ООН в случае возникновения предпосылок дипломатического урегулирования войны.

При этом эксперт отметил, что за последний год было много таких планов от разных мировых политиков и до сих пор ни один из них не стал эффективным.

"В настоящее время есть жесткая позиция президента Зеленского (о выводе из Украины всех российских войск и возвращении границ по состоянию на 1991 год. - ред.) и ее придерживаются многие наши союзники. Но вряд ли ее разделяет Китай. Он пытается играть самостоятельную роль в геополитическом плане и показать \, что у него есть своя позиция, которую он представил Украине, россии и США", — отметил Бузаров.

Андрій Бузаров
Андрей Бузаров

Когда Си Цзиньпин поговорит с Зеленским

По мнению аналитика, Си точно поговорит с Зеленским – это лишь вопрос времени. Обе стороны хотят, чтобы это был предметный разговор, а не только для выражения беспокойства. Это должен быть звонок, который приведет к встрече, а встреча – к результату. Поэтому отсутствие разговоров и встреч говорит лишь о собственном отсутствии предметного диалога между Китаем и Украиной на высшем уровне.

"В целом китайско-украинские отношения находятся в полузамороженном состоянии. Дальнейшие действия Украины по отношению к Китаю зависят от него. Украина свою позицию по поводу войны и других важных моментов задекларировала, сейчас мяч на стороне Китая. Он должен совершить действия, но их пока нет", — уточнил Бузаров.

Напомним, по данным аналитиков американского Института изучения войны, глава россии Владимир Путин ожидал больших договоренностей с лидером Китая Си Цзиньпином. Аналитики утверждают, что обязательства между политиками были односторонними.

Сі Цзіньпін та путін
Фото: REUTERS 

Совместное заявление лидеров Китая и россии определяет ряд двусторонних намерений и подтверждает приверженность государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга. Однако обязательства, взятые Си и путиным, были заметно односторонними, что указывает на то, что Си соглашается на более сдержанную версию российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает путин.

А вот по данным Bloomberg, Си Цзиньпин использовал свой визит в Москву, чтобы подтвердить поддержку россии в противостоянии с США. При этом он воздержался от предложения предложить пути увеличить закупку газа из россии, на что тот очень надеялся.

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