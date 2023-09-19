Світ зараз знаходиться на порозі ядерної війни, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Сьогодні, 19 вересня, Президент України Володимир Зеленський виступає на Генасамблеї ООН. Він заявив, що світ зараз знаходиться на порозі ядерної війни.

Про це Володимир Зеленський сказав на Генасамблеї ООН.

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Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

"Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителькою такої сили. Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-з. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю", — наголосив Зеленський.

За його словами, поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів. Глава держави сказав, що Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн.

"Існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї", — додав Президент України.

Нагадаємо, 18 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, Сполучених Штатів Америки. Глава держави одразу з аеропорту поїхав до бійців ЗСУ, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

Також ми писали, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 19 вересня, виступав на Генасамблеї ООН. Він закликав світових лідерів не допустити зменшення підтримки України, адже Росія розраховує на те, що країни втомляться від тривалого конфлікту. За словами Байдена, відповідальність за війну лежить на плечах РФ.