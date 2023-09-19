Мир сейчас находится на пороге ядерной войны, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Сегодня, 19 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Генассамблее ООН. Он заявил, что мир сейчас находится на пороге ядерной войны.

Об этом Владимир Зеленский сказал на Генассамблее ООН.

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Выступление Зеленского на Генассамблее ООН

"Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-е. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты. Глава государства сказал, что Россия превращает в оружие много других вещей, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран.

"Существует немало конвенций, которые ограничивают владение и распространение оружия, но не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей как оружия", — добавил Президент Украины.

Напомним, 18 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Глава государства сразу из аэропорта поехал к бойцам ВСУ, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию.

Также мы писали, что Президент США Джо Байден сегодня, 19 сентября, выступал на Генассамблее ООН. Он призвал мировых лидеров не допустить уменьшения поддержки Украины, ведь Россия рассчитывает на то, что страны устанут от продолжительного конфликта. По словам Байдена, ответственность за войну лежит на плечах РФ.