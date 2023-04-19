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Світ хоче бути посередником у переговорах України та РФ заради своєї користі, — Подоляк

19 квітня 2023 12:24
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Світ хоче бути посередником у переговорах України та РФ заради своєї користі, — Подоляк
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 19 квітня, Михайло Подоляк заявив, що світ хоче бути посередником у переговорах України з РФ. На його думку, їм це вигідно і додасть "бали".

Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. 

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"Світ хоче бути посередником у переговорах України та РФ, бо це інфопривід, на якому можна заробити бали. Навіть Угорщина та Білорусь кажуть, що вони хочуть бути "посередниками". Але переговорний процес має привести до певного результату. Є чітка позиція: якщо не буде виведення військ РФ з України — війна не закінчиться", — заявив Михайло Подоляк

Також він додав, що в Росії нічого не зміниться і вони будуть проводити роботу над помилками.

Нагадаємо, що вчора, 18 квітня, Михайло Подоляк прокоментував заяву Лаврова щодо "мирного" плану Бразилії. Керівник Офісу президента порадив, що краще зробити, аби війна закінчилась якомога швидше.

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