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Подоляк порадив, що зробити Лаврову, щоб закінчити війну

18 квітня 2023 19:18
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Подоляк порадив, що зробити Лаврову, щоб закінчити війну
Керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 18 квітня, Михайло Подоляк прокоментував заяву Лаврова щодо "мирного" плану Бразилії. Керівник Офісу президента порадив, що краще зробити, аби війна закінчилась якомога швидше.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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"Навіщо говорити риторичні речі? Є Лавров і є усвідомлене розуміння, якого немає у Лаврова, що підстав для конфлікту не існує, що ви прийшли на суверенну територію і мордуєте її сьогодні, а щоб це все зупинити, не треба їхати до Бразилії. Хочеш закінчити якомога швидше? Виведи війська", — наголосив Подоляк.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія зацікавлена в завершенні війни. Він висловив бажання, щоб бойові дії завершилися якомога швидше.

Вчора, 17 квітня, Кремль заявив, що Бразилія заслуговує на увагу за свої зусилля за посередництвом у конфлікті в Україні, але не бачить жодних планів мирної угоди, представлених Францією.

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