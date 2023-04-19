Мир хочет быть посредником в переговорах Украины и РФ ради своей пользы, — Подоляк

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Униан

Сегодня, 19 апреля, Михаил Подоляк заявил, что мир хочет быть посредником по переговорам Украины с РФ. По его мнению, им это выгодно и добавит "баллы".

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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"Мир хочет быть посредником в переговорах Украины и РФ, потому что это инфоповод, на котором можно заработать баллы. Даже Венгрия и Беларусь говорят, что они хотят быть "посредниками". Но переговорный процесс должен привести к определенному результату. Есть четкая позиция: если не будет вывод войск РФ из Украины — война не закончится", — заявил Михаил Подоляк

Также он добавил, что в России ничего не изменится, и они будут проводить работу над ошибками.

Напомним, что вчера, 18 апреля, Михаил Подоляк прокомментировал заявление Лаврова по поводу "мирного" плана Бразилии. Руководитель Офиса президента посоветовал, что лучше сделать, чтобы война закончилась как можно скорее.