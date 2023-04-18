Подоляк прокоментував "спецтур" Путіна тимчасово окупованими територіями

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Gavriil Grigorov

Сьогодні, 18 квітня, Михайло Подоляк написав, що деградація Путіна за рік вражаюча, адже тепер всім байдуже на його слова. Всі сприймають його як автора масових вбивств.

Про це інформує радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

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На слова Путіна всім стало байдуже

"Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні – байдуже. Такого політичного суб‘єкта немає. Є "спецтур" автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами "своїх", — заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що російські пропагандистські медіа заявили, що президент країни-агресора Володимир Путін приїхав на окуповану українську територію. Йдеться, зокрема, про Херсонську та Луганську області.