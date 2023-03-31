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Суцільна "небензя": експерт розповів, чим загрожує головування росії в Радбезі ООН у квітні

31 березня 2023 23:13
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Головування росії в Радбезі ООН - експерт проаналізував ризики для України
Представник рф в ООН Василь Небензя
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

З 1 квітня росія головуватиме в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ця функція щомісяця переходить від однієї країни-члена ООН до іншої: так, у березні її виконував представник Мозамбіку.

Політолог і юрист-міжнародник Олексій Буряченко розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE, чим можуть загрожувати Україні нові повноваження рф в одному з головних органів ООН.

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На думку експерта, головування росії в Раді безпеки — це яскравий фінішний акорд у тому театрі абсурду, який являє собою саме перебування країни-терориста в Організації Об'єднаних націй.

Буряченко нагадав, що минулого разу рф очолювала Радбез ООН у лютому 2022 року.

"І саме на тлі тотальних російських наративів в ООН про нацистів, розп'ятих хлопчиків тощо росія почала вторгнення в Україну. Минає 400 днів, і світ досі нічого не може зробити ні з Радбезом, ні з ООН, ні з росією в їх складі. Це яскраво показує навіть людям, далеким від російсько-української війни, що світова система безпеки є просто неробочою", — зазначив Буряченко.

Біокомари та розп'яті хлопчики

Проте, нагадує експерт, головування в Радбезі ООН є суто модераторською функцією, і серйозно нашкодити Україні рф навряд чи зможе.

"З практичного боку це дасть росії хіба що майданчик для трансляції її наративів. За процедурними моментами — як голосувалися резолюції на підтримку України, так вони й голосуватимуться. Чисто технічно росія може затягувати свої виступи, впливати на регламент, забовтувати невигідні їй теми, нести наративи про своїх розп'ятих хлопчиків та біокомарів — але це, по суті, і все», — сказав Буряченко.

Він підкреслює, що таким чином рф може чинити психологічний вплив на представників інших країн.

"Чисто юридично росіяни будуть просто модераторами, ніяких істотних прав їм головування в Радбезі не дає. Але ось те, що можна десь трошки погратися з регламентом і транслювати "рускомірну" пропаганду — це досить неприємна історія. Нагадаю, росія має в ООН не тільки Небензю: туди днями летить ще й Лавров разом із цілою делегацією, який збирається брати участь у засіданнях Радбезу", — сказав політолог.

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що боєприпаси з збідненим ураном нібито негативно вплинуть на сільське господарство України.

Також Лавров викликав бурхливий сміх в учасників конференції Raisina Dialogue в Індії: виступаючи на заході, глава російського МЗС намагався розповідати, що Україна нібито сама почала війну проти росії.

Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

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