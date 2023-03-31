Председательство россии в Совбезе ООН - эксперт проанализировал риски для Украины

Представитель рф в ООН Василий Небензя

С 1 апреля россия будет председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Эта функция ежемесячно переходит от одной страны — члена ООН к другой: так, в марте ее выполнял представитель Мозамбика.

Политолог и юрист-международник Алексей Буряченко рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE, чем могут быть чреваты для Украины новые полномочия россии в одном из главных органов ООН.

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По мнению эксперта, председательство рф в Совете безопасности — это яркий финишный аккорд в том театре абсурда, который представляет собой само пребывание страны-террориста в Организации Объединенных наций.

Буряченко напомнил, что в прошлый раз рф возглавляла Совбез ООН в феврале 2022 года.

"И именно на фоне тотальных российских нарративов в ООН о нацистах, распятых мальчиках и тому подобном россия начала вторжение в Украину. Проходит 400 дней, и мир до сих пор ничего не может сделать ни с Совбезом, ни с ООН, ни с россией в их составе. Это ярко показывает даже людям, далеким от русско-украинской войны, что мировая система безопасности является просто нерабочей", — отметил Буряченко.

Биокомары и распятые мальчики

Тем не менее, напоминает эксперт, председательство в Совбезе ООН является чисто модераторской функцией, и серьезно навредить Украине россия вряд ли сможет.

"С практической стороны это даст россии разве что площадку для трансляции ее нарративов. По процедурным моментам — как голосовались резолюции в поддержку Украины, так они и будут голосоваться. Чисто технически россия может затягивать свои выступления, влиять на регламент, забалтывать невыгодные ей темы, нести нарративы про своих распятых мальчиков и биокомаров — но это, в сущности, и все", — сказал Буряченко.

Он подчеркивает, что таким образом рф может оказывать психологическое воздействие на представителей других стран.

"Чисто юридически россияне будут просто модераторами, никаких существенных прав им председательство в Совбезе не дает. Но вот то, что можно где-то немножко играться с регламентом и транслировать "русскомирную" пропаганду — это довольно неприятная история. Напомню, у рф в ООН есть не только Небензя: туда на днях летит еще и Лавров вместе с целой делегацией, который собирается участвовать в заседаниях Совбеза", — сказал политолог.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел рф Сергей Лавров заявил, что боеприпасы с обедненным ураном якобы негативно повлияют на сельское хозяйство Украины.

Также Лавров вызвал бурный смех у участников конференции Raisina Dialogue в Индии: выступая на мероприятии, глава МИД рф попытался рассказать, что Украина якобы сама начала войну против россии.

Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado