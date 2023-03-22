Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии

Сергей Лавров

В Москве, комментируя информацию о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном, заявляют, что это может стать причиной "серьезного наращивания эскалации войны". При этом в МИД россии заявляют, что применение таких боеприпасов может иметь последствия и для самой Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел россии Сергей Лавров.

Реакция москвы

"Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному, качественному наращиванию эскалации", — сказал Лавров.

В то же время он признал, что нет никаких международных конвенций, запрещающих этот тип боеприпасов.

Лавров также заявил о последствиях, которые якобы были при применении таких боеприпасов в Югославии и Ираке. По словам главы российской дипломатии, после применения боеприпасов с обедненным ураном военные НАТО, которые применяли их, якобы стали массово болеть онкологическими заболеваниями.

Также Лавров начал пугать возможные последствия применения урановых боеприпасов для сельского хозяйства Украины.

"Применение боеприпасов с обедненным ураном резко снизит, если вообще сохранит, возможность Украины производить качественное, незараженное продовольствие", — сказал он.

Глава МИД рф также подчеркнул, что россия "будет вынуждена" реагировать на поставку боеприпасов с обедненным ураном Украине и упомянул о "приверженности россии к международным нормам ведения войны".

"Что касается нашей реакции. Конечно, мы это будем учитывать в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина. И как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень", — сказал Лавров.

Напомним, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран. Они эффективны для поражения танков и бронетехники.

Также на такие новости отреагировал российский диктатор владимир путин. Он заявил, что новость о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2, свидетельствует о том, что Запад решил воевать против россии до "последнего украинца".

Министерство обороны Британии заявило, что российский диктатор владимир путин сознательно пытается дезинформировать, публично критикуя решение о поставках Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран.