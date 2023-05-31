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Сунак зустрінеться з Байденом та обговорить військову допомогу Україні

31 травня 2023 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сунак зустрінеться з Байденом та обговорить військову допомогу Україні
Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наступного тижня здійснить свій перший офіційний візит до Вашингтона. Там прем'єр проведе зустріч із Джо Байденом, зокрема поговорять про подальшу військову підтримку України.

Про це повідомляє Reuters

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Візит Сунака до Вашингтона

Наступного тижня Ріші Сунак здійснить візит до Вашингтона, де заплановані зустрічі з президентом Байденом, членами Конгресу та впливовими бізнес-лідерами США.

"Цей візит стане можливістю продовжити дискусії, які прем’єр-міністр і президент Байден проводили в останні місяці щодо підвищення рівня співпраці та координації між Великобританією та США щодо економічних викликів, які визначатимуть наше майбутнє. Також буде можливість обговорити питання, в тому числі подальшу військову допомогу Україні", — зазначив речник прем'єра Британії.

Зазначається, що Сунак хоче налагодити відносини з США після того, як вони були напруженими через вихід Великобританії з ЄС 2020 року.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розповів, що цього літа розпочнеться навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він також наголосив на підтримці України його країною.

Також ми повідомляли, що 19 травня Велика Британія оголосила про нові санкції проти Російської Федерації. Вони спрямовані проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з спроможністю фінансувати та вести війну проти України.

Додамо, що прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що російсько-українська війна переходить у критичну фазу. Він наголосив, що "свобода повинна перемогти".

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