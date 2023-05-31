Сунак встретится с Байденом и обсудит военную помощь Украине

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: google.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на следующей неделе совершит свой первый официальный визит в Вашингтон. Там премьер проведет встречу с Джо Байденом, в частности, поговорят о дальнейшей военной поддержке Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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Визит Сунака в Вашингтон

На следующей неделе Риши Сунак совершит визит в Вашингтон, где запланированы встречи с президентом Байденом, членами Конгресса и влиятельными бизнес-лидерами США.

"Этот визит станет возможностью продолжить дискуссии, которые премьер-министр и президент Байден проводили в последние месяцы по повышению уровня сотрудничества и координации между Великобританией и США по поводу экономических вызовов, которые будут определять наше будущее. Также будет возможность обсудить вопросы, в том числе дальнейшую военную помощь Украине", — отметил спикер премьера Британии.

Отмечается, что Сунак хочет наладить отношения с США после того, как они были напряжены из-за выхода Великобритании из ЕС в 2020 году.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что этим летом начнется обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он также отметил поддержку Украины его страной.

Также мы сообщали, что 19 мая Великобритания объявила о новых санкциях против Российской Федерации. Они направлены против юридических и физических лиц, связанных со способностью финансировать и вести войну против Украины.

Добавим, что премьер Британии Риши Сунак заявил, что российско-украинская война переходит в критическую фазу. Он подчеркнул, что "свобода должна победить".