У Фінляндії розпочалася конференція Володимира Зеленського: пряма трансляція

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Сьогодні, 3 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Фінляндії. Пресконференція глави держави вже розпочалася.

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Президент прибув з візитом до Фінляндії, щоб обговорити низку важливих питань для України. На конференції він буде з президентом Саулі Нійністе.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав неанонсований візит до Фінляндії. Там він зустрівся із фінським колегою та візьме участь у саміті країн Північної Європи.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підсумував, яку саме військову допомогу отримала Україна за минулий тиждень від західних партнерів. Президент наголошує: важливо постійно посилати сигнали Росії, що світ не пробачить її жахливі злочини.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, який передбачає визволення Криму. Глава держави наголосив, що однією з головних цілей контрнаступу є повернення українського півострова, проте успіх залежить від продовження постачання зброї з боку західних партнерів.