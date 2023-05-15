Сунак сравнил Зеленского с легендарным британским премьером Черчиллем

Риши Сунак и Владимир Зеленский. Фото: Reuters/Carl Court/Pool

Риши Сунак сравнил Владимира Зеленского и борющуюся с российским агрессором Украину с Уинстоном Черчиллем и Великобританией времен Второй мировой войны. Сунк пообещал дополнительную помощь Украине.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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В комнате легендарного премьера

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским в загородной резиденции глав британских правительств Чекерс.

Встреча двух лидеров европейских государств состоялась в той же комнате, в которой один из предшественников Сунака, Уинстон Черчилль, во время Второй мировой войны произносил свои ключевые речи.

Зеленский как Черчилль

Риши Сунак сравнил президента воюющей Украины Владимира Зеленского с Черчиллем времен войны.

"Так же сегодня ваше лидерство, храбрость и устойчивость вашей страны вдохновляют всех нас. Я с нетерпением жду, когда мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать вас и вашу страну", — подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Напомним, что сегодня, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании.

Добавим, что ранее в Париже Владимир Зеленский на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил предоставление Украине военной помощи и участие Франции в "коалиции истребителей". Также было упомянуто о будущей интеграции Украины в ЕС и вступлении в НАТО.