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Судна РФ у портах США блокуватимуть і надалі: Байден продовжив розпорядження

19 квітня 2023 04:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Судна РФ у портах США блокуватимуть і надалі: Байден продовжив розпорядження
Президент США Джо Байден. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Джо Байден продовжив дію заборони на рух російських суден у порти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

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Дія наказу про блокування російських суден у портах США мав закінчитися цього тижня.

"Політика та дії уряду Російської Федерації щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", — сказав Байден.

Байден вважає, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений у Декларації 10371.

Нагадаємо, помічники Байдена не сумніваються у тому, що він балотуватиметься на другий термін, і що підготовка до цього вже ведеться відповідним чином.

 

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