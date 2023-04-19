Судна РФ у портах США блокуватимуть і надалі: Байден продовжив розпорядження

Президент США Джо Байден. Фото: Офіс Президента України

Президент США Джо Байден продовжив дію заборони на рух російських суден у порти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

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"Політика та дії уряду Російської Федерації щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", — сказав Байден.

Байден вважає, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений у Декларації 10371.

Нагадаємо, помічники Байдена не сумніваються у тому, що він балотуватиметься на другий термін, і що підготовка до цього вже ведеться відповідним чином.