Джозеф Байден будет идти на второй срок: когда официально объявит о своем решении

Президент США Джозеф Байден пойдет на второй срок. Фото: Офис Президента Украины

Борьба за следующую президентскую гонку в США уже продолжается. Чиновники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу по подготовке старта избирательной кампании Байдена.

NYT отмечает, что в команде президента все чаще обсуждают идею сделать "сдержанное видеообъявление" 25 апреля, в четвертую годовщину его вступления в предвыборную гонку 2020 года.

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Издание пишет, что "именно такую симметрию" ценит Байден.

Сейчас обсуждаются также все "за" и "против", чтобы отложить объявление о выдвижении на лето.

Недавно Джо Байден подтвердил свои намерения баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом он заявил одному из ведущих шоу Today на телеканале NBC Элу Рокеру.

"Я планирую баллотироваться, Эл, но мы еще не готовы объявить об этом" , — отметил Байден.

Помощники Байдена не сомневаются в том, что он будет баллотироваться на второй срок, и что подготовка к этому уже ведется соответствующим образом.

При этом он опирается на одно из своих главных преимуществ на данный момент — быть президентом, а не кандидатом.

Напомним, Президент США Джо Байден обещает быстро разобраться, почему рядовой ВВС Джек Тейшейра имел доступ к такому массиву секретных документов.