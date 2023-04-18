Джозеф Байден йтиме на другий термін: коли офіційно оголосить про своє рішення

Президент США Джозеф Байден йтиме на другий термін. Фото: Офіс Президента України

Боротьба за наступні президентські перегони у США вже триває. Посадовці Білого дому, представники Національного демократичного комітету та зовнішні консультанти посилюють роботу з підготовки старту виборчої кампанії Байдена.

NYT зазначає, що у команді президента все частіше обговорюють ідею зробити "стримане відеооголошення" 25 квітня, у четверту річницю його вступу в передвиборчі перегони 2020 року.

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Видання пише, що "саме таку симетрію" цінує Байден.

Зараз обговорюються також всі "за" і "проти", щоб відкласти оголошення про висування на літо.

Нещодавно Джо Байден підтвердив свої наміри балотуватись на другий термін у 2024 році. Про це він заявив одному з ведучих шоу Today на телеканалі NBC Елу Рокеру.

"Я планую балотуватися, Ел, але ми ще не готові оголосити про це", — зазначив Байден.

Помічники Байдена не сумніваються у тому, що він балотуватиметься на другий термін, і що підготовка до цього вже ведеться відповідним чином.

При цьому він спирається на одну зі своїх головних переваг на даний момент — бути президентом, а не кандидатом.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден обіцяє швидко розібратися, чому рядовий ВПС Джек Тейшейра мав доступ до такого масиву секретних документів.