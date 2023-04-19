Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Суда РФ в портах США будут блокировать и дальше: Байден продлил распоряжение arrow

Суда РФ в портах США будут блокировать и дальше: Байден продлил распоряжение

19 апреля 2023 04:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Суда РФ в портах США будут блокировать и дальше: Байден продлил распоряжение
Президент США Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Джо Байден продолжил запрет на движение российских судов в порты Соединенных Штатов.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Действие приказа о блокировании российских судов в портах США должно было закончиться на этой неделе.

"Политика и действия правительства Российской Федерации по продолжению умышленной, неоправданной, непровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают составлять национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", — сказал Байден.

Байден считает, что необходимо продлить чрезвычайное положение, объявленное в Декларации 10371.

Напомним, помощники Байдена не сомневаются в том, что он будет баллотироваться на второй срок и подготовка к этому уже ведется соответствующим образом.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB