Суда РФ в портах США будут блокировать и дальше: Байден продлил распоряжение

Президент США Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины

Президент США Джо Байден продолжил запрет на движение российских судов в порты Соединенных Штатов.

Об этом сообщает CNN.

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Действие приказа о блокировании российских судов в портах США должно было закончиться на этой неделе.

"Политика и действия правительства Российской Федерации по продолжению умышленной, неоправданной, непровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают составлять национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", — сказал Байден.

Байден считает, что необходимо продлить чрезвычайное положение, объявленное в Декларации 10371.

Напомним, помощники Байдена не сомневаются в том, что он будет баллотироваться на второй срок и подготовка к этому уже ведется соответствующим образом.