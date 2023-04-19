Суда РФ в портах США будут блокировать и дальше: Байден продлил распоряжение
Президент США Джо Байден продолжил запрет на движение российских судов в порты Соединенных Штатов.
Об этом сообщает CNN.
Действие приказа о блокировании российских судов в портах США должно было закончиться на этой неделе.
"Политика и действия правительства Российской Федерации по продолжению умышленной, неоправданной, непровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают составлять национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", — сказал Байден.
Байден считает, что необходимо продлить чрезвычайное положение, объявленное в Декларации 10371.
Напомним, помощники Байдена не сомневаются в том, что он будет баллотироваться на второй срок и подготовка к этому уже ведется соответствующим образом.